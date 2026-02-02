Nije izabran novi direktor RTS-a: Upravni odbor imenovao Dragana Bujoševića za vršioca dužnosti

Insajder pre 17 minuta
Nije izabran novi direktor RTS-a: Upravni odbor imenovao Dragana Bujoševića za vršioca dužnosti

Upravni odbor Javne medijske ustanove Radio-televizije Srbije na današnjoj redovnoj sednici imenovao je Dragana Bujoševića za vršioca dužnosti generalnog direktora RTS-a.

Mandat generalnog direktora ističe 3. februara 2026. godine, a odluku po raspisanom javnom konkursu za imenovanje generalnog direktora RTS-a Upravni odbor doneće najkasnije do 12. marta, saopštio RTS. Na konkursu za generalnog direktora RTS-a ukupno šest kandidata je ispunilo uslove. U ponedeljak 26. januara pristigla je prijava Dragoljuba Stankića, a Upravni odbor je utvrdio da ispunjava uslove konkursa. Na prethodnoj sednici otvoreno je 10 prijava, od kojih je
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Bujošević ostaje na čelu RTS-a kao v.d., odluka o novom direktoru do 12. marta

Bujošević ostaje na čelu RTS-a kao v.d., odluka o novom direktoru do 12. marta

RTV pre 12 minuta
Upravni odbor RTS-a imenovao Dragana Bujoševića za v. d. generalnog direktora, odluka po konkursu do 12. marta

Upravni odbor RTS-a imenovao Dragana Bujoševića za v. d. generalnog direktora, odluka po konkursu do 12. marta

RTS pre 17 minuta
Dragan Bujošević izabran za v.d. generalnog direktora RTS-a do oknočanja konkursa za izbor novog direktora

Dragan Bujošević izabran za v.d. generalnog direktora RTS-a do oknočanja konkursa za izbor novog direktora

Euronews pre 17 minuta
Bujošević ostaje na mestu direktora RTS, evo i do kada

Bujošević ostaje na mestu direktora RTS, evo i do kada

Blic pre 17 minuta
Dragan Bujošević ostaje na čelu RTS-a

Dragan Bujošević ostaje na čelu RTS-a

Vreme pre 27 minuta
Nije izabran generalni direktor RTS-a, Bujošević ostaje vršilac dužnosti

Nije izabran generalni direktor RTS-a, Bujošević ostaje vršilac dužnosti

NIN pre 42 minuta
Upravni odbor RTS-a imenovao Dragana Bujoševića za v. d. generalnog direktora

Upravni odbor RTS-a imenovao Dragana Bujoševića za v. d. generalnog direktora

Sputnik pre 27 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSUpravni odbor

Društvo, najnovije vesti »

Investitor ATP Vojvodina: Vučević jedan od glavnih krivaca za smrt 16 ljudi pod nadstrešnicom

Investitor ATP Vojvodina: Vučević jedan od glavnih krivaca za smrt 16 ljudi pod nadstrešnicom

Danas pre 12 minuta
Nije izabran novi direktor RTS-a: Upravni odbor imenovao Dragana Bujoševića za vršioca dužnosti

Nije izabran novi direktor RTS-a: Upravni odbor imenovao Dragana Bujoševića za vršioca dužnosti

Insajder pre 17 minuta
Plenković odbacuje optužbe za kršenje Ustava

Plenković odbacuje optužbe za kršenje Ustava

Beta pre 2 minuta
Bujošević ostaje na čelu RTS-a kao v.d., odluka o novom direktoru do 12. marta

Bujošević ostaje na čelu RTS-a kao v.d., odluka o novom direktoru do 12. marta

RTV pre 12 minuta
U Nemačkoj gradski javni prevoz paralisan štrajkom

U Nemačkoj gradski javni prevoz paralisan štrajkom

Serbian News Media pre 7 minuta