Upravni odbor RTS-a imenovao Dragana Bujoševića za v. d. generalnog direktora, odluka po konkursu do 12. marta

Upravni odbor Javne medijske ustanove Radio-televizije Srbije na današnjoj redovnoj sednici imenovao je Dragana Bujoševića za vršioca dužnosti generalnog direktora RTS-a.

Mandat generalnog direktora ističe 3. februara 2026. godine, a odluku po raspisanom javnom konkursu za imenovanje generalnog direktora RTS-a Upravni odbor doneće najkasnije do 12. marta. Prethodno na konkursu za generalnog direktora RTS-a ukupno šest kandidata je ispunilo uslove. U ponedeljak 26. januara pristigla je prijava Dragoljuba Stankića, a Upravni odbor je utvrdio da ispunjava uslove konkursa. Na prethodnoj sednici otvoreno je 10 prijava, od kojih je pet