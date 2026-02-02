Amerikanci stali na srpsku stranu: Ambasada SAD-a u Prištini protiv odluke CIK-a

Pravda pre 2 sata  |  Kosovo Onlajn / Pravda.rs
Odluka CIK-a da ne odobri objavljivanje rezultata izbora za Srpsku listu suprotna je pravu građana Kosova da demokratski biraju svoje predstavnike, naveo je za Kosovo onlajn u odgovoru portparol Ambasade SAD u Prištini. „Svaki pokušaj da se potkopa taj osnovni princip potkopava partnerstvo između Sjedinjenih Država i Kosova“, ističe se u pisanom odgovoru portparola Ambasade SAD u Prištini za Kosovo Onlajn.

Centralna izborna komisija (CIK) na poslednjem sastanku nije odobrila objavljivanje rezultata izbora za Srpsku listu, zbog čega je Srpska lista danas podnela danas žalbu Izbornom panelu za žalbe i predstavke. „U ime Srpske liste upravo je podneta žalba Izbornom panelu za žalbe i predstavke protiv nezakonite, antisrpske i diskriminatorne odluke Centralne izborne komisije kojom je odbijeno objavljivanje konačnih rezultata vanrednih parlamentarnih izbora za našu
