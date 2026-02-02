Stamenković: VST je postupio prema odluci Ustavnog suda

Predsednik Visokog saveta tužilaštva Branko Stamenković saopštio je da je VST u svemu postupio prema odluci Ustavnog suda, kojom su usvojene žalbe šest tužilaca u vezi sa postupkom izbora članova VST, kojom je poništio prethodno doneta rešenja o odbijanju njihovih prigovora. Smatram da ne postoji ni jedan Ustavom i zakonom predviđeni razlog da Ustavni sud donese posebno rešenje kojim bi u slučaju potrebe ovlastio Vladu Srbije da obezbedi izvršenje odluke VST, čije je izvršenje već u toku, naveo je

Stamenković je saopštenjem reagovao na izjave ministra pravde Nenada Vujića i predsednika Ustavnog suda Vladana Petrova u vezi sa njegovim postupanjem kao predsednika Visokog saveta tužilaštva (VST). Kako je naveo, VST je po prijemu odluke Ustavnog suda i posle otklanjanja zakonskih nedorečenosti, doneo odluku da su prigovori usvojeni zbog proteka roka od 48 sati za odlučivanje, te tu odluku, zajedno sa odlukom Ustavnog suda, dostavio Izbornoj komisiji VST na dalje