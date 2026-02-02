Ispred novosadskog suda protestvovali i tužioci, sudije i advokati

RTV pre 43 minuta  |  RTV
Ispred novosadskog suda protestvovali i tužioci, sudije i advokati

NOVI SAD - Ispred suda u Novom Sadu danas više protesta.

Najpre su se okupili studenti u blokadi, zborovi i deo profesora Jovine gimnazije, koji su na taj način hteli da pruže podršku članovima "Pokreta slobodnih građana" i grupe "Stav", kojima je počelo suđenje zbog optužbe za pokušaj rušenja ustavnog poretka. Optužnicom je obuhvaćeno 12 osoba, a optuženima koji se nalaze u bekstvu sudiće se u odsustvu. Potom je održan protest novosadskih tužilaca, sudija i advokata, zbog seta pravosudnih zakona koje je predložio
U Pančevu održan protest zbog usvajanja pravosudnih zakona

Danas pre 33 minuta
Protest protiv novih pravosudnih zakona u Novom Sadu: Nezavisno sudstvo smeta onima koji se plaše zakona

Mašina pre 2 sata
Protest sudija i advokata u Čačku, BIA ih tajno snimala

Ozon press pre 3 sata
Protest sudija i advokata u Čačku: Obaveza svih nas je da dignemo glas

Ozon press pre 2 sata
Protest protiv usvajanja seta pravosudnih zakona - sudije, tužioci i advokati ispred suda u Novom Sadu

RTS pre 2 sata
Suđenje novosadskim aktivistima odloženo zbog iznenadne bolesti tužioca, odbrana traži ukidanje poternice za okrivljene u…

Mašina pre 3 sata
Međak: Evropska komisija bi trebalo da se što pre odredi prema Mrdićevim zakonima

N1 Info pre 4 sati
„Svima su prsti u medu“: Kome najviše odgovara izborna krađa na Kosovu?

Danas pre 8 minuta
Brnabić sa Peškom o OEBS-u i unapređenju izbornog procesa

Insajder pre 2 minuta
U Prištini otvoren još jedan sudski proces za navodne ratne zločine

Vesti online pre 18 minuta
Srbima tek predstoje crni dani: Šiptari i "kolektivni Zapad" u novim podmuklim akcijama...

Pravda pre 2 minuta
Srbija postaje evropski centar humanoidne robotike! Predsednik Vučić prisustvovao istorijskom događaju: Beograd kao centar…

Kurir pre 12 minuta