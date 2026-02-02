Ispred novosadskog suda protestvovali i tužioci, sudije i advokati

NOVI SAD - Ispred suda u Novom Sadu danas više protesta.

Najpre su se okupili studenti u blokadi, zborovi i deo profesora Jovine gimnazije, koji su na taj način hteli da pruže podršku članovima "Pokreta slobodnih građana" i grupe "Stav", kojima je počelo suđenje zbog optužbe za pokušaj rušenja ustavnog poretka. Optužnicom je obuhvaćeno 12 osoba, a optuženima koji se nalaze u bekstvu sudiće se u odsustvu. Potom je održan protest novosadskih tužilaca, sudija i advokata, zbog seta pravosudnih zakona koje je predložio