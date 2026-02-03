Bil i Hilari Klinton o Epstinu pred američkim Kongresom

BBC News pre 3 sata | Sakši Venkatraman - BBC njuz

EPA Bil i Hilari Klinton

Bivši američki predsednik Bil Klinton i njegova supruga Hilari Klinton, nekadašnja državna sekretarka, pristali su da svedoče u kongresnoj istrazi o pokojnom seksualnom prestupniku Džefriju Epstinu.

Odluka je saopštena nekoliko dana pre glasanja kongresmena hoće li par optužiti za nepoštovanje suda zbog odbijanja da se pojavi pred Nadzornim odborom Predstavničkog doma posle višemesečnog zastoja.

Bil Klinton je poznavao Epstina, preminulog u zatvoru 2019, ali je porekao da je znao za njegove seksualne prestupe i tvrdi da je prekinuo kontakt sa njim pre dve decenije.

Nije poznato kada će bračni par Klinton dati iskaze, ali će to biti prvi put da bivši američki predsednik svedoči pred kongresnim panelom otkako je to učinio Džerald Ford 1983. godine.

Nadzorni odbor Predstavničkog doma, predvođen republikancima, odobrio je krajem januara meru kojom se Klintonovi optužuju za nepoštovanje suda, uz podršku nekoliko demokrata.

Međutim, Anđel Urenja, zamenik šefa kabineta Klintona, objavio je na društvenoj mreži Iks potvrdu da će se par pojaviti pred panelom.

„Pregovarali su u dobroj veri“, napisao je Urenja u tvitu upućenom Nadzornom odboru Predstavničkog doma.

„Niste.

„Rekli su vam pod zakletvom šta znaju, ali vas nije briga. Ali bivši predsednik i bivša državna sekretarka će biti tamo. Raduju se presedanu koji važi za sve.“

Klintonovi kažu da su prethodno dali odboru izjave pod zakletvom i „ograničene informacije“ koje su imali o Epstinu.

Par je odbacio pravne pozive na saslušanje, opisujući ih kao „ništa više od trika da se pokušaju osramotiti politički rivali, kako je predsednik Tramp naložio“.

Žrtve Epstinovog zlostavljanja nikada nisu iznele optužbe na račun Klintona, a bivši američki predsednik je porekao da je znao za njegove seksualne prestupe.

Epstinovi dnevnici letenja njegovim privatnim avionom pokazuju da je Klinton bio na četiri međunarodna leta 2002. i 2003. godine.

Bivši predsednik se takođe pojavljuje na fotografijama sa imanja pokojnog finansijera u nizu dokumenata koje je objavilo Ministarstvo pravde u skladu sa zakonom usvojenim u Kongresu.

Zakonom se nalaže otkrivanje svih istražnih materijala koji se odnose na pokojnog osuđenog pedofila.

Na jednoj fotografiji se vidi bivši predsednik kako pliva u bazenu, a na drugoj kako leži na leđima sa rukama iza glave u nečemu što izgleda kao đakuzi.

Kada su fotografije objavljene u decembru, Urenja, Klintonov portparol, rekao je da su stare decenijama i da je bivši predsednik prestao da se druži sa Epstinom pre nego što su njegovi zločini izašli na videlo.

Klintonovi su prošlog meseca pisali predsedniku Nadzornog odbora Predstavničkog doma Džejmsu Komeru, kritikujući njegov način vođenja istrage o Epstinu.

„Odluke koje ste doneli i prioriteti koje ste postavili kao predsedavajući u vezi sa istragom o Epstinu sprečili su napredak u otkrivanju činjenica o ulozi vlade.

„Ne postoji uverljivo objašnjenje za ono što radite osim stranačke politike“, navodi se u pismu.

Komer je ranije napomenuo da su sudski pozivi Klintonovima odobreni dvostranačkim glasanjem i rekao da „niko nije iznad zakona“.

„Mesecima smo komunicirali sa pravnim timom predsednika Klintona, dajući im priliku za prilikom da dođu, da nam daju dan, a oni nastavljaju da odlažu, odlažu, odlažu“, rekao je republikanac iz Kentakija.

(BBC News, 02.03.2026)