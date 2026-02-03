Izborni panel za žalbe i predstavke usvojio žalbu Srpske liste, odbio ostale

Beta pre 3 sata

Izborni panel za žalbe i predstavke (IPŽP) usvojio je žalbu Srpske liste protiv odluke Centralne izborne komisije Kosova (CIK) o neobjavljivanju konačnih rezultata sa vanrednih parlamentarnih izbora održanih 28. decembra za tu stranku i njene kandidate.

Istovremeno, taj Izborni panel je odbio šest drugih žalbi.

"Panel, nakon razmatranja spisa predmeta kao i obrazloženja CIK-a sadržanog u osporenoj odluci od 31. januara, ocenjuje da se takav stav ne može prihvatiti kao ispravan i zakonit, jer je u suprotnosti sa zakonskim odredbama Zakona o opštim izborima i Izborne uredbe o izbornim rezultatima", navodi se u odluci.

Izborni panel je naveo da se ne slaže sa odlukom CIK o neobjavljivanju konačnih rezultata vanrednih izbora za skupštinu Kosova, održanih 28. decembra 2025. godine, za Srpsku listu i njene kandidate.

Panel je ocenio i da je ta odluka neopravdana i u potpunoj suprotnosti sa zakonskim odredbama, "imajući u vidu činjenicu da su završene sve procedure brojanja i ponovnog brojanja za sva tri politička subjekta, te da se konačni rezultat mora odmah objaviti i obuhvatiti sve izborne subjekte bez izuzetka".

Prema Izbornom panelu, svako delimično objavljivanje konačnih rezultata u takvim okolnostima nema zakonsko utemeljenje i u suprotnosti je sa principima ravnopravnosti izbornih subjekata, pravne sigurnosti i transparentnosti izbornog procesa.

"Stoga je ova odluka u suprotnosti sa dobrom izbornom praksom, kao i sa standardima Venecijanske komisije", navodi se u odluci.

Protiv te odluke, strane imaju pravo žalbe Vrhovnom sudu u roku od 48 sati.

Dana 31. januara, CIK je objavio konačne rezultate vanrednih parlamentarnih izbora održanih 28. decembra, ali su, tokom sednice, članovi Komisije usvojili liste kandidata svih partija, osim Srpske liste.

Tri člana CIK-a glasala su za usvajanje liste, dva iz Pokreta Samoopredeljenje su bila protiv, dok su ostali članovi bili uzdržani.

Odluku CIK-a kritikovali su međunarodni predstavnici.

(Beta, 03.02.2026)

Povezane vesti »

Izborni panel za žalbe i predstavke usvojio žalbu Srpske liste, odbio ostale

Izborni panel za žalbe i predstavke usvojio žalbu Srpske liste, odbio ostale

Serbian News Media pre 3 sata
Izborni panel za žalbe i predstavke usvojio žalbu Srpske liste, odbio ostale

Izborni panel za žalbe i predstavke usvojio žalbu Srpske liste, odbio ostale

Radio sto plus pre 3 sata
Izborni panel odobrio žalbu Srpske liste na odluku CIK-a da im ne potvrdi izborni rezultat

Izborni panel odobrio žalbu Srpske liste na odluku CIK-a da im ne potvrdi izborni rezultat

Slobodna Evropa pre 5 sati
Usvojena žalba Srpske liste na odluku CIK-a, naloženo da se objave rezultati izbora

Usvojena žalba Srpske liste na odluku CIK-a, naloženo da se objave rezultati izbora

Sputnik pre 5 sati
Izborni panel u Prištini usvojio žalbu Srpske liste na odluku CIK, naložio da rezultati budu objavljen

Izborni panel u Prištini usvojio žalbu Srpske liste na odluku CIK, naložio da rezultati budu objavljen

Euronews pre 5 sati
Usvojena žalba Srpske liste

Usvojena žalba Srpske liste

Danas pre 5 sati
Izborni panel u Prištini usvojio žalbu Srpske liste na odluku CIK, naložio da rezultati budu objavljeni

Izborni panel u Prištini usvojio žalbu Srpske liste na odluku CIK, naložio da rezultati budu objavljeni

RTS pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoParlamentarni izboriIzboriSrpska lista

Politika, najnovije vesti »

Studenti Medicinskog fakulteta o novom savezu Danice Grujičić

Studenti Medicinskog fakulteta o novom savezu Danice Grujičić

Danas pre 1 sat
Ministarka Paunović u Dubaiju na Svetskom samitu vlada: Razgovori o unapređenju državne uprave

Ministarka Paunović u Dubaiju na Svetskom samitu vlada: Razgovori o unapređenju državne uprave

Blic pre 2 sata
Počasni doktorat za Šidera u Albaniji, Vilimski: "To se graniči sa podmićivanjem"

Počasni doktorat za Šidera u Albaniji, Vilimski: "To se graniči sa podmićivanjem"

Blic pre 1 sat
I ministar za evropske integracije ocenio ustavnost Mrdićevih zakona

I ministar za evropske integracije ocenio ustavnost Mrdićevih zakona

Danas pre 2 sata
Šta Đuro Macut kaže o ljudskom kapitalu?

Šta Đuro Macut kaže o ljudskom kapitalu?

Danas pre 3 sata