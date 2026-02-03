Usvojena žalba Srpske liste na odluku CIK-a, naloženo da se objave rezultati izbora

Sputnik pre 3 sata
Usvojena žalba Srpske liste na odluku CIK-a, naloženo da se objave rezultati izbora

Izborni panel za žalbe i predstavke u Prištini odobrio je žalbu Srpske liste na odluku Centralne izborne komisije da ne objavi konačne rezultate izbora za ovaj politički subjekt i njegove kandidate, prenose prištinski mediji.

Panel je naložio CIK-u da objavi konačne rezultate za ovaj politički subjekt i njegove kandidate na prevremenim izborima za skupštinu privremenih insitucija u Prištini, održanim 28. decembra 2025. godine. Panel je naglasio da nije saglasan sa odlukom Centralne izborne komisije da ne objavi konačne rezultate prevremenih izbora za skupštinu, održanih 28. decembra 2025. godine, za politički subjekt Srpska lista i njene kandidate. Kako je ocenjeno, ova odluka je
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Izborni panel za žalbe i predstavke usvojio žalbu Srpske liste, odbio ostale

Izborni panel za žalbe i predstavke usvojio žalbu Srpske liste, odbio ostale

Beta pre 1 sat
Izborni panel za žalbe i predstavke usvojio žalbu Srpske liste, odbio ostale

Izborni panel za žalbe i predstavke usvojio žalbu Srpske liste, odbio ostale

Serbian News Media pre 1 sat
Izborni panel za žalbe i predstavke usvojio žalbu Srpske liste, odbio ostale

Izborni panel za žalbe i predstavke usvojio žalbu Srpske liste, odbio ostale

Radio sto plus pre 1 sat
Izborni panel odobrio žalbu Srpske liste na odluku CIK-a da im ne potvrdi izborni rezultat

Izborni panel odobrio žalbu Srpske liste na odluku CIK-a da im ne potvrdi izborni rezultat

Slobodna Evropa pre 3 sata
Izborni panel u Prištini usvojio žalbu Srpske liste na odluku CIK, naložio da rezultati budu objavljen

Izborni panel u Prištini usvojio žalbu Srpske liste na odluku CIK, naložio da rezultati budu objavljen

Euronews pre 3 sata
Usvojena žalba Srpske liste

Usvojena žalba Srpske liste

Danas pre 3 sata
Izborni panel u Prištini usvojio žalbu Srpske liste na odluku CIK, naložio da rezultati budu objavljeni

Izborni panel u Prištini usvojio žalbu Srpske liste na odluku CIK, naložio da rezultati budu objavljeni

RTS pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Rezultati izboraPrištinaIzboriSrpska listasrbija

Politika, najnovije vesti »

Ministarka Paunović u Dubaiju na Svetskom samitu vlada: Razgovori o unapređenju državne uprave

Ministarka Paunović u Dubaiju na Svetskom samitu vlada: Razgovori o unapređenju državne uprave

Blic pre 34 minuta
I ministar za evropske integracije ocenio ustavnost Mrdićevih zakona

I ministar za evropske integracije ocenio ustavnost Mrdićevih zakona

Danas pre 49 minuta
Šta Đuro Macut kaže o ljudskom kapitalu?

Šta Đuro Macut kaže o ljudskom kapitalu?

Danas pre 1 sat
Kosovska policija zaplenila oružje i municiju u Severnoj Mitrovici

Kosovska policija zaplenila oružje i municiju u Severnoj Mitrovici

Danas pre 1 sat
Britanska ambasada pozdravila odluku o prihvatanju želbe Srpske liste

Britanska ambasada pozdravila odluku o prihvatanju želbe Srpske liste

Danas pre 1 sat