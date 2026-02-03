Usvojena žalba Srpske liste na odluku CIK-a, naloženo da se objave rezultati izbora

Izborni panel za žalbe i predstavke u Prištini odobrio je žalbu Srpske liste na odluku Centralne izborne komisije da ne objavi konačne rezultate izbora za ovaj politički subjekt i njegove kandidate, prenose prištinski mediji.

Panel je naložio CIK-u da objavi konačne rezultate za ovaj politički subjekt i njegove kandidate na prevremenim izborima za skupštinu privremenih insitucija u Prištini, održanim 28. decembra 2025. godine. Panel je naglasio da nije saglasan sa odlukom Centralne izborne komisije da ne objavi konačne rezultate prevremenih izbora za skupštinu, održanih 28. decembra 2025. godine, za politički subjekt Srpska lista i njene kandidate. Kako je ocenjeno, ova odluka je