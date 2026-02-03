Studenti Medicinskog fakulteta o novom savezu Danice Grujičić: Već se naziru satelitske liste

Beta pre 1 sat

Studenti u blokadi Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu saopštili su danas, govoreći o novom suverenističkom savezu pet organizacija, među kojima je i pokret Zdravo društvo bivše ministarke zdravlja Danice Grujičić, da se "već naziru satelitske liste" za predstojeće izbore.

Studenti Medicinskog fakulteta su na društvenoj mreži Iks (X) ocenili da "niko neće pasti na to" i da "džabe pokušavaju".

"Kad smo kod 'suverenista' da se podsetimo opusa bivše ministarke i prve na listi Srpske napredne stranke (SNS). Ne idu zajedno podrška studentskom pokretu i savez sa strankama koje od prvog dana napadaju studente, profesorka", dodaje se u saopštenju.

Oni su podsetili na svoju objavu iz novembra prošle godine, u kojoj su kada je Grujičić izrazila podršku studentskom pokretu, napisali da je ona nekada bila prva na izbornoj listi SNS, ministarka zdravlja (2022-2024) i - "izvršilac naređenja".

"Grebala rukama i nogama da zadrži funkciju ministarke u novoj vladi. Čak su joj rekli da je ponovo ministarka, pa je i muziku dovela da proslavi novi mandat. Ipak, Lončar ih je više zadužio, pa je preuzeo funkciju nazad, čim je to poželeo", naveli su studenti.

Nakon svega toga, za Grujičić su naveli da je tada bila "veliki podržavalac studentskog pokreta, svesna da je pogrešila i otkriva kako iznutra funkcioniše ovaj režim".

"Za podršku - hvala, ali ne treba praviti heroje i medijske zvezde od dojučerašnjih marioneta vladajuće stranke", dodali su studenti.

Pet organizacija koje se zalažu za suverenizam, izradu zajedničkog programa političkih promena u Srbiji i smenu vlasti Srpske napredne stranke (SNS), potpisale su danas sporazum o savezu sa ciljem zajedničkog nastupa na narednim izborima.

Uz pokret Zdravo društvo Danice Grujičić, sporazum su potpisali i Narodna mreža Vladana Glišića, Srpski demokratski savez Slobodana Jankovića, Srpski nacionalni forum Aleksandra Ćorca i Udruženje poljoprivrednika Nebojše Ćosića.

(Beta, 03.02.2026)