Više od 1.100 stambenih zgrada bez grejanja u Kijevu na minus devet stepeni
Beta pre 58 minuta
Više od 1.100 stambenih zgrada u Kijevu i okolini je bez grejanja zbog ruskog napada na infrastrukturu u glavnom gradu Ukrajine, izjavio je danas gradonačelnik Vitalij Kličko na Telegramu.
Temperatura u Kijevu je danas popodne bila minus devet stepeni Celzijusa, a očekuje se da noćas opadne na minus 17.
Po rečima gradonačelnika, gradski sistem grejanja je teško oštećena prošle noći i stručnjaci procenjuju obim štete i izglede za popravku.
"Grad postavlja dodatne grejne punktove u školama u naseljima gde su zgrade bez grejanja", dodao je Kličko.
(Beta, 03.02.2026)