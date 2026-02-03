Više od 1.100 stambenih zgrada bez grejanja u Kijevu na minus devet stepeni

Beta pre 58 minuta

Više od 1.100 stambenih zgrada u Kijevu i okolini je bez grejanja zbog ruskog napada na infrastrukturu u glavnom gradu Ukrajine, izjavio je danas gradonačelnik Vitalij Kličko na Telegramu.

Temperatura u Kijevu je danas popodne bila minus devet stepeni Celzijusa, a očekuje se da noćas opadne na minus 17.

Po rečima gradonačelnika, gradski sistem grejanja je teško oštećena prošle noći i stručnjaci procenjuju obim štete i izglede za popravku.

"Grad postavlja dodatne grejne punktove u školama u naseljima gde su zgrade bez grejanja", dodao je Kličko.

(Beta, 03.02.2026)

Ključne reči

UkrajinaVitalij KličkoKijev

