"Jedan pevač nije merna jedinica za patriotizam" Transparent tokom dočeka u Zagrebu jasno pokazao šta neki misle o Tompsonu (foto)

Razvijen je transparent sa porukom 'Ujedinjeni protiv fašizma' tokom nastupa kontroverznog pevača na dočeku rukometne reprezentacije Pozivaju na borbu za transparentno i pravično društvo gde pravila i zakoni služe svim građanima Inicijativa "Ujedinjeni protiv fašizma" poručila je danas da Zagreb nije i neće biti kulisa za političke predstave koji, kako navode, normalizuju mržnju, istorijski revizionizam i autoritarnu politiku. Tokom dočeka hrvatskih rukometnih