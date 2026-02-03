"Jedan pevač nije merna jedinica za patriotizam" Transparent tokom dočeka u Zagrebu jasno pokazao šta neki misle o Tompsonu (foto)

Blic pre 10 sati
"Jedan pevač nije merna jedinica za patriotizam" Transparent tokom dočeka u Zagrebu jasno pokazao šta neki misle o Tompsonu…
Razvijen je transparent sa porukom 'Ujedinjeni protiv fašizma' tokom nastupa kontroverznog pevača na dočeku rukometne reprezentacije Pozivaju na borbu za transparentno i pravično društvo gde pravila i zakoni služe svim građanima Inicijativa "Ujedinjeni protiv fašizma" poručila je danas da Zagreb nije i neće biti kulisa za političke predstave koji, kako navode, normalizuju mržnju, istorijski revizionizam i autoritarnu politiku. Tokom dočeka hrvatskih rukometnih
Ujedinjeni protiv fašizma: Zagreb nije i neće biti kulisa za normalizaciju ustaštva

Ujedinjeni protiv fašizma: Zagreb nije i neće biti kulisa za normalizaciju ustaštva

Danas pre 9 sati
Nemačka oživljava ideju Evropske unije u dve brzine

Bloomberg Adria pre 9 minuta
Otvoren Svetski samit vlada u Dubaiju, prisustvuje premijer Macut

RTV pre 34 minuta
Plenković će se pitati za sudbinu Srbije u EU?! Hrvatski ministar već Beogradu pretio konkretnim i jakim udarcima: Merc donosi…

Blic pre 1 sat
Vučić danas prima akreditivna pisma ambasadora Ukrajine, Indije, Angole i Japana

Blic pre 19 minuta
Otvoren Svetski samit vlada u Dubaiju, prisustvuje premijer Macut

Telegraf pre 19 minuta