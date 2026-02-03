Ujedinjeni protiv fašizma: Zagreb nije i neće biti kulisa za normalizaciju ustaštva

Inicijativa Ujedinjeni protiv fašizma poručila je danas da Zagreb nije i neće biti kulisa za političke igrokaze koji, kako navode, normalizuju mržnju, istorijski revizionizam i autoritarne politike.

Tokom dočeka hrvatskih rukometnih reprezentativaca na Trgu bana Josipa Jelačića, članice Inicijative su za vreme nastupa Marka Perkovića Tompsona sa zgrade razvile transparent s porukom „Ujedinjeni protiv fašizma“. Iz Inicijative su poručili da tom akcijom žele da upozore kako ne pristaju na, kako tvrde, samovolju Vlade, koja je, po njihovim rečima, kršenjem zakona i Ustava nastavila praksu normalizacije ustaštva, pretnji, zastrašivanja, mržnje i nasilja. Zagreb