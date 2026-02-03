Za upis bespravnih objekata stigle 1.619.273 prijave: Juče više od 150.000

Građanima su dostupne opcije prijave preko onlajn platforme, portala eUprava i uslužnih centara lokalnih samouprava Prijave se takođe mogu predavati u 547 pošta širom Srbije Prema poslednjim objavljenim podacima Republičkog geodetskog zavoda (RGZ), za upis bespravnih objekata po Zakonu o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima nazvanom "Svoj na svome" do 2. februara u 19 časova pristigle su 1.619.273 prijave građana. Pošto je