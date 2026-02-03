Kalas smatra da bi formiranje evropske vojske bilo izuzetno opasno

Danas
Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas u ponedeljak je odbacila pozive za formiranje evropske vojske, upozorivši da bi to moglo biti „izuzetno opasno“.

U EU se razmatraju načini da Unija osigura sopstvenu bezbednost pošto su Sjedinjene Države upozorile da su njihovi prioriteti negde drugde. Razgovori o evropskoj vojsci ponovo su se pojavili usred tenzija unutar NATO-a zbog pretnji predsednika Donalda Trampa da će anektirati Grenland, poluautonomnu teritoriju saveznice NATO-a Danske. Kals je rekla da „oni koji kažu da nam je potrebna evropska vojska, možda nisu zaista praktično razmislili o tome“ jer „ako ste već
