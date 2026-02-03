Odlične vesti za sve građane! Srbija dobija najjeftiniji gas u Evropi. Rusija garantuje povoljne uslove isporuke tokom 2026. godine.

U Moskvi je danas održan sastanak kopredsedavajućih Rusko-srpskog međuvladinog komiteta za trgovinsku, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju

Učestvovali su ministar ekonomskog razvoja Rusije Maksim Rešetnjikov i ministar Nenad Popović, koji je istakao da će Srbija tokom 2026. dobijati ruski gas po najpovoljnijim uslovima i cenama u Evropi. Popović je dodao da je sa Rešetnjikovim dogovorio da se naredna sednica Međuvladinog komiteta održi u proleće 2026. godine. "Biće nam drago da ugostimo naše ruske kolege u Beogradu", naglasio je ministar bez portfelja zadužen za oblast međunarodno ekonomske saradnje i
