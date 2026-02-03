Nenad Popović: Srbija tokom 2026. dobija ruski gas po najboljoj ceni u Evropi

Ministar bez portfelja u Vladi Srbije Nenad Popović izjavio je danas, posle sastanka sa ruskim ministrom ekonomskog razvoja Maksimom Rešetnjikovim u Moskvi, da će Srbija tokom cele 2026. godine dobijati ruski gas "po najboljoj ceni u Evropi i pod najpovoljnijim uslovima".

Zajedno sa Rešetnjikovim odlučili smo da sednicu Međuvladinog komiteta održimo u proleće 2026. godine. Biće nam drago da ugostimo naše ruske kolege u Beogradu, rekao je Popović, saopštila je Vlada Srbije. Popović je ocenio da, uprkos odlaganju sednice Međuvladinog komiteta prošle godine iz tehničkih razloga, Rusko-srpski međuvladin komitet, kako je naveo, "nastavlja da sprovodi naloge dvojice predsednika - Vladimira Putina i Aleksandra Vučića".