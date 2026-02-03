Španiju u 2025. posetilo rekordnih 96,8 miliona turista, najpopularnija Katalonija

Španija je prošle godine zabeležila rekordnih 96,8 miliona turista, za 3,2 odsto više nego u prethodnoj godini, objavio je danas Nacionalni institut za statistiku te zemlje.

Ovaj rezultat ipak nije dostigao prvobitnu prognozu vlade u Madridu od 100 miliona posetilaca, što je posledica značajnog rasta cena, posebno hotelskog smeštaja, kao i smanjenog broja turista iz Francuske. Španiju su najviše posećivali turisti iz Velike Britanije, a ukupna brojka je dostigla 19,1 milion, za 3,7 odsto više nego prethodne godine, slede Francuska 12,8 miliona i pad za jedan odsto međugodišnje i Nemačka 12 miliona uz rast za 0,6 odsto. Gledano po