Španiju u 2025. posetilo rekordnih 96,8 miliona turista, najpopularnija Katalonija

Euronews pre 5 sati  |  Autor: Tanjug
Španiju u 2025. posetilo rekordnih 96,8 miliona turista, najpopularnija Katalonija

Španija je prošle godine zabeležila rekordnih 96,8 miliona turista, za 3,2 odsto više nego u prethodnoj godini, objavio je danas Nacionalni institut za statistiku te zemlje.

Ovaj rezultat ipak nije dostigao prvobitnu prognozu vlade u Madridu od 100 miliona posetilaca, što je posledica značajnog rasta cena, posebno hotelskog smeštaja, kao i smanjenog broja turista iz Francuske. Španiju su najviše posećivali turisti iz Velike Britanije, a ukupna brojka je dostigla 19,1 milion, za 3,7 odsto više nego prethodne godine, slede Francuska 12,8 miliona i pad za jedan odsto međugodišnje i Nemačka 12 miliona uz rast za 0,6 odsto. Gledano po
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Španija postavila rekord u turizmu sa 96,8 miliona posetilaca u 2025. godini

Španija postavila rekord u turizmu sa 96,8 miliona posetilaca u 2025. godini

Biznis.rs pre 13 minuta
Španija postavila rekord u turizmu sa 96,8 miliona posetilaca u 2025. godini

Španija postavila rekord u turizmu sa 96,8 miliona posetilaca u 2025. godini

N1 Info pre 2 sata
Španija obara rekorde

Španija obara rekorde

Vesti online pre 1 sat
Broker: Prva godina sa gubitkom NIS-a pod Gaspromom, ne računajući pandemiju

Broker: Prva godina sa gubitkom NIS-a pod Gaspromom, ne računajući pandemiju

Danas pre 3 sata
NIS u 2025. prepolovio profitabilnost

NIS u 2025. prepolovio profitabilnost

Serbian News Media pre 6 sati
Profit Fintel energije pao za 76 odsto, akcionari na čistom gubitku

Profit Fintel energije pao za 76 odsto, akcionari na čistom gubitku

Biznis.rs pre 5 sati
NIS u 2025. prepolovio profitabilnost

NIS u 2025. prepolovio profitabilnost

Radio sto plus pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

MadridVelika BritanijaNemačkaKatalonijaŠpanijaFrancuska

Ekonomija, najnovije vesti »

Ministar Popović: Srbija će tokom cele 2026. godine dobijati ruski gas po najboljoj ceni u Evropi

Ministar Popović: Srbija će tokom cele 2026. godine dobijati ruski gas po najboljoj ceni u Evropi

Danas pre 8 minuta
Popović posle sastanka sa Rešetnjikovim: Imaćemo najjeftiniji gas u Evropi

Popović posle sastanka sa Rešetnjikovim: Imaćemo najjeftiniji gas u Evropi

RTV pre 8 minuta
Održan sastanak u Moskvi: Srbija će tokom 2026. dobijati ruski gas po najpovoljnijoj ceni u Evropi

Održan sastanak u Moskvi: Srbija će tokom 2026. dobijati ruski gas po najpovoljnijoj ceni u Evropi

Sputnik pre 17 minuta
Španija postavila rekord u turizmu sa 96,8 miliona posetilaca u 2025. godini

Španija postavila rekord u turizmu sa 96,8 miliona posetilaca u 2025. godini

Biznis.rs pre 13 minuta
Oboren rekord, građani žure zbog rokova Narod ubrzao prijave za legalizaciju objekata, evo koliko je stiglo zahteva

Oboren rekord, građani žure zbog rokova Narod ubrzao prijave za legalizaciju objekata, evo koliko je stiglo zahteva

Dnevnik pre 3 minuta