NIS u 2025. prepolovio profitabilnost

Serbian News Media pre 1 sat
NIS u 2025. prepolovio profitabilnost

Naftna industrija Srbije (NIS) prepolovila je profitabilnost prema pokazatelju EBITDA (profit pre kamata, poreza i amortizacije) u 2025. godini na 22,2 milijarde dinara, dok je u četvrtom tromesečju bila tek blago pozitivna.

Kompanija, koja je od oktobra prošle gpdine pod američkim sankcijama, je u četvrtom tromesečju pretrpela gubitak od 5,3 milijarde dinara, pa je „minus“ u 2025. godini dostigao 5,6 milijardi dinara. To je prvi gubitak NIS-a na godišnjem nivou pod upravom ruskog Gazproma, od, 2008. godine, ne računajući vanredne okolnosti u godini pandemije. Negativnom rezultatu NIS-a je u velikoj meri doprinela njegova fabrika Petrohemija koja je produbila minus sa 7,7 milijardi
