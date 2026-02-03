Ministarka energetike: U 2026. početak gradnje solarnih elektrana snage jedan gigavat

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović najavila je se u 2026. godini očekuje početak realizacije projekta gradnje solarnih elektrana snage jedan gigavat sa baterijskim skladištem, saopšteno je danas.

Skupština Akcionarskog društva Elektroprivrede Srbije (EPS) usvojila Izveštaj o realizaciji Trogodišnjeg plana poslovanja za 2025. godinu u kojoj je ostvarena dobit od 42,3 milijarde dinara, a Đedović Handanović je istakla da je EPS treću godinu zaredom nastavila stabilno poslovanje, dobiti i kontinuitano investiranje. „Uzimajući u obzir najlošiju hidrologiju na Dunavu u poslednjih 35 godina, ostvarena dobit jasan je pokazatelj da domaćinsko i racionalno