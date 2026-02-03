Srpski stručnjak Darko Rajaković predvodi tim sveta na Ol star meču

Ovo je prvi put da će jedan srpski trener biti glavni na klupi na Ol star utakmici

TORONTO – Srpski stručnjak, trener Toronto Reptorsa Darko Rajaković, vodiće ekipu sveta na Ol star meču, saopšteno je danas iz NBA lige. Kako je saopšteno, komesar NBA lige Adam Silver izabrao je Rajakovića da sedi na klupi Ol start tima sveta 15. februara u Inglvudu, u dvorani gde su domaćini Los Anđeles Klipersi. Ovo je prvi put da će jedan srpski trener biti glavni na klupi na Ol star utakmici. Rajaković ove sezone sa Torontom ima skor 30-21. Od ove godine igra