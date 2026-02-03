Darko Rajaković vodi Tim sveta na Ol-star vikendu NBA lige

Srpski košarkaški trener Darko Rajaković, koji vodi ekipu Toronta, imenovan je danas za trenera „Ostatka sveta“ na Ol-star utakmici NBA lige, saopšteno je danas iz tog takmičenja.

Novi format uključuje utakmicu između ekipe SAD, koju čine igrači iz ove države protiv „Ostatka sveta“, a 46-godišnjem Rajakoviću ovo će biti prvi put da kao glavni trener predvodi ekipu na Ol-staru, nakon što je 2014. bio pomoćnik treneru Oklahome Skotu Bruksu. Toronto ove sezone zauzima peto mesto na tabeli Istočne konferencije Američke profesionalne košarkaške lige (NBA) sa skorom 30/21, a kanadski tim je na putu da obezbedi prvi plasman u plej-of nakon 2022.