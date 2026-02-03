Kragujevac: Ambulanta broj 1 danas počinje da radi

Pressek pre 9 minuta  |  pressek, foto: screenshot
Kragujevac: Ambulanta broj 1 danas počinje da radi
Zdravstvena ambulanta broj 1, u ulici Radoja Domanovića (kod Medicinske škole), počinje sa radom od utorka, 3. februara, saopštio je Dom zdravlja Kragujevac. Ambulanta će raditi po ustaljenom rasporedu, a pacijenti mogu da se od navedenog datuma jave svojim izabranim lekarima. Podećamo da je ova ambulanta tokom prošle nedelje bila zarvorena zbog adaptacije prostora koja je uključivala i krečenje i dezinfekciju.
