Kragujevac: Ambulanta broj 1 danas počinje da radi

Zdravstvena ambulanta broj 1, u ulici Radoja Domanovića (kod Medicinske škole), počinje sa radom od utorka, 3. februara, saopštio je Dom zdravlja Kragujevac. Ambulanta će raditi po ustaljenom rasporedu, a pacijenti mogu da se od navedenog datuma jave svojim izabranim lekarima. Podećamo da je ova ambulanta tokom prošle nedelje bila zarvorena zbog adaptacije prostora koja je uključivala i krečenje i dezinfekciju.