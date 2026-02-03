Poskupljuje hleb "Sava", nova cena 65 dinara

Poskupljuje hleb "Sava", nova cena 65 dinara

Od 7. februara najjeftiniji hleb u Srbiji, hleb "Sava", poskupeće za 3 dinara. Predstavnik Ministarstva poljoprivrede Nenad Vujović navodi da na cenu hleba najviše utiču energentni i cena rada.

Najveći pojedinačni trošak u vekni od 500 grama je brašno tipa 500, koje košta 21 dinar. So učestvuje sa svega 52 pare, svež kvasac košta nešto više od tri dinara, dok aditivi, koji se koriste u malim količinama, cenu povećavaju za još 58 para. Drugi deo cene čine troškovi proizvodnje, poput struje i gasa, iznose oko 4,5 dinara, rad i doprinosi 12,5 dinara, prevoz 2,5 dinara, dok ostali troškovi proizvodnje i poslovanja iznose nešto više od 10 dinara. Sve to dovodi
