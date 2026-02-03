Bosnić: Iza ustaštva u Hrvatskoj stoji Vlada Hrvatske

RTV pre 9 minuta  |  Tanjug
BEOGRAD - Predsednik Udruženja prognanih Srba iz Hrvatske Mile Bosnić ocenio je danas da je odluka hrvatskih vlasti da pevač Marko Perković Tompson, poznat po propagiranju ustaštva, nastupi na dočeku rukometne reprezentacije Hrvatska pokazatelj da iza svih, kako je rekao, ustaških događanja u toj zemlji stoji Vlada Hrvatske.

Bosnić je za Tanjug rekao da je to što je hrvatska Vlada pregazila odluku zagrebačkih vlasti, i dozvoli nastup Perkoviću, u stvari, otkrivanje karata. "Ovim potezom se pokazuje da u stvari iza ovih ustaških događanja unazad godinu dana Hrvatska država odnosno Hrvatska vlada. Jer je vrlo jasno da je su sa ovim što su uradili prekrišili ustav, prekršili su zakon koji su oni sami predložili Saboru. A to pokazuje da su oni u pokušaju da traže nekakav svoj identitet
