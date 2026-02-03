Tompson na doček hrvatskih rukometaša: Ko određuje šta je patriotizam?

Vreme pre 4 sati
Tompson na doček hrvatskih rukometaša: Ko određuje šta je patriotizam?

Kontroverza oko dočeka bronzanih rukometaša u Zagrebu pokazala je duboku podeljenost hrvatskog društva i nemogućnost formiranja zajedničkog narativa. Politički od toga profitiraju i levica i desnica

Doček rukometaša Hrvatske u centru Zagreba prvobitno je bio zamišljen kao svečana proslava povodom osvajanja bronzane medalje na Evropskom prvenstvu. Ali na kraju su rukometaši na tribini na Trgu bana Jelačića bili samo statisti u političkom sporu gradonačelnika Tomislava Tomaševića na jednoj, i premijera Andreja Plenkovića i stvarne zvezde večeri Marka Perkovića Tompsona na drugoj strani. „Pre svega tu se radi o kontroli nad patriotizmom, o tome ko je ovlašćen da
