Mali: Načelna potvrda Bocvane za Ekspo 2027, cilj najmanje 140 učesnika

DUBAI - Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas u Dubaiju, gde učestvuje na Svetskom samitu vlada (World Government Summit - WGS), da je Bocvana načelno potvrdila učešće na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027. i dodao da je cilj da se nakon tog skupa broj učesnika na Ekspu u Beogradu poveća na najmanje 140 zemalja.

"Ja sam sebi zacrtao cilj da nakon ovog samita dovedemo još 15 zemalja u Beograd. Možda je to malo ambiciozno, a mi smo sada, verovali ili ne, na 133 zemlje koje su nam potvrdile učešće na Ekspu 2027. u Beogradu", rekao je on za Tanjug na samitu koji se u Dubaiju održava do 7. februara. Mali je podsetio da je specijalizovana izložba u Astani 2017. godine do sada bila najuspešnija i da je imala 115 učesnika, naglasivši da je Srbija taj broj već sada značajno