Srednji kurs dinara za evro,4176 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro u utorak će iznositi 117,4176 dinar, što je neznatna promena u odnosu na juče, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti niži za po 0,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, kao i od početka godine, dok je na godišnjem nivou oslabio za 0,3 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u ponedeljak slabiji je za 0,3 odsto i iznosi 99,3549 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru jači je za po 0,6 odsto u odnosu na pre mesec dana i od početka godine, a na godišnjem nivou za 15 odsto.