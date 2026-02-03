Srednji kurs dinara za evro,4176 dinara

RTV pre 4 sati  |  Tanjug
Srednji kurs dinara za evro,4176 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro u utorak će iznositi 117,4176 dinar, što je neznatna promena u odnosu na juče, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti niži za po 0,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, kao i od početka godine, dok je na godišnjem nivou oslabio za 0,3 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u ponedeljak slabiji je za 0,3 odsto i iznosi 99,3549 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru jači je za po 0,6 odsto u odnosu na pre mesec dana i od početka godine, a na godišnjem nivou za 15 odsto.
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

NBS objavila kurs evra za 3. februar: Menjačnice po ovim vrednostima prodaju valute

NBS objavila kurs evra za 3. februar: Menjačnice po ovim vrednostima prodaju valute

Mondo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

NBSNarodna BankaNarodna Banka Srbijekurs dinaraDolar

Ekonomija, najnovije vesti »

Nagli pad cena zlata i srebra ne brine analitičare

Nagli pad cena zlata i srebra ne brine analitičare

Forbes pre 15 minuta
Zarada bez svakodnevnog angažmana: Kako funkcioniše pasivni prihod?

Zarada bez svakodnevnog angažmana: Kako funkcioniše pasivni prihod?

Forbes pre 15 minuta
Višedecenijsko prisustvo izraelskog Elbita na Balkanu: Srbija kasni ali postaje dominantan klijent

Višedecenijsko prisustvo izraelskog Elbita na Balkanu: Srbija kasni ali postaje dominantan klijent

Tango Six pre 10 minuta
Gasi se nekada najisplativija grana srpske privrede: Poslednji proizvođač za Kurir otkriva šta je isteralo ovaj proizvod sa…

Gasi se nekada najisplativija grana srpske privrede: Poslednji proizvođač za Kurir otkriva šta je isteralo ovaj proizvod sa domaćeg tržišta

Kurir pre 10 minuta
Šta znači kada dobijete privremeno rešenje za penziju i do kada ono važi?

Šta znači kada dobijete privremeno rešenje za penziju i do kada ono važi?

Kamatica pre 30 minuta