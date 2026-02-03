"Beba" Jovana Jeremić pokazala stomak i izazvala lavinu komentara! Pozirala u malenom topu, sve se ocrtava

Voditeljka Pink televizije, Jovana Jeremić, redovno trenira i veoma vodi računa ofizičkom izgledu.

Sada je podelila sliku iz teretane i ostavila bez daha mnoge. Voditeljka je pokazala kako izgleda njeno telo u minijaturnom topu i helankama, a u prvom planu bio je njen ravan stomak sa trbušnjacima i izvajani struk. - Beba, ali z***bana beba - napisala je Jovana Jeremić u opisu slike. (Telegraf.rs)