"Beba" Jovana Jeremić pokazala stomak i izazvala lavinu komentara! Pozirala u malenom topu, sve se ocrtava

Telegraf pre 3 sata  |  Telegraf.rs
Voditeljka Pink televizije, Jovana Jeremić, redovno trenira i veoma vodi računa ofizičkom izgledu.

Sada je podelila sliku iz teretane i ostavila bez daha mnoge. Voditeljka je pokazala kako izgleda njeno telo u minijaturnom topu i helankama, a u prvom planu bio je njen ravan stomak sa trbušnjacima i izvajani struk. - Beba, ali z***bana beba - napisala je Jovana Jeremić u opisu slike. (Telegraf.rs)
Blic pre 4 sati
