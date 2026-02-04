Najavljen Volkswagen Tukan

Volkswagen navodi da Tukan simbolizuje stratešku prekretnicu za brend u Brazilu i pojačava stratešku ulogu zemlje u razvoju Volkswagenovih vozila, vrednujući njihovo inženjerstvo, ljude i lokalni kapacitet za kreiranje proizvoda sa regionalnim značajem i globalnom privlačnošću.

Prema pisanju brazilskih medija, model bi trebalo da ima istu visinu i širinu kao i SUV model T-Cross, a pored single cab verzije nudiće se i double cab varijanta. Unutrašnjost bi mogla da bude inspirisana Volkswagen Terom (model za Južnu Ameriku), uz teksturirane ukrase na panelima vrata i instrument tabli. Novi pikap će dobiti blagi hibridni sistem od 48 V. Tačnije, Tukan će pokretati 1.5 eTSI motor sa 48V blagim hibridnim sistemom, koji isporučuje 150 KS, uz