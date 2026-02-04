Srbija centar: Mrdić priznao da je odbrana SNS od tužilaštva prioritet

Beta pre 1 sat

Narodni poslanik Srbija centra - Srce Stefan Janjić ocenio je da je poslanik Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić priznao da je svrha pravosudnih zakona koje je predložio, zaštita funkcionera njegove stranke od bilo kakve istrage.

Mrdić je rekao da je razlog za izmene pravosudnih zakona bilo to što su, kako je naveo na jednoj režimskoj televiziji, "počeli da hapse ministre iz SNS, a hteli su da uhapse i Vučića", što Janjić tumači kao "neopreznu iskrenost neveštog pravnika sa sumnjivom diplomom kojom je otkrio da je odbrana korumpiranog režima od tužilaštva prioritet.

Janjić je naglasio da je to samo jedan u nizu koraka u puzajućem državnom udaru."Zbog ove izjave javno tužilaštvo bi moralo da ga pozove na odgovornost i zatraži dodatna objašnjenja, bez obzira što može da se pozove na imunitet. Svima je jasno da je optužnica protiv Selakovića upalila crvenu lampicu i da su se uplašili budućih koraka. Mrdić je ovim priznanjem stavio do znanja da je za njih SNS iznad zakona i da niko ne sme da optužuje njihove ministre i funkcionere, čak iako postoje dokazi da su kršili zakon", rekao je Janjić.

Dodao je da je dodatno uznemirenje javnosti unela i izjava tužioca Mladena Nenadića da je policija odbila da sprovodi naloge TOK, iako po Zakonu o krivičnom postupku iz 2013. godine u predistražnom postupku mora da postupi po svakom zahtevu tužioca bez prava na žalbu.

Janjić je pitao zašto, na primer, zbog takve odluke nije izdato rešenje za hapšenje nadležnog u  policiji koji je odgovoran za nepostupanje po nalogu TOK i istakao da pokušaj uništavanja tužilaštva ima za cilj i pripremu za krađu narodne volje na sledećim izborima.

"Strah od hapšenja je jedna dimenzija, a druga je namera da se tužilaštvo stavi pod potpunu kontrolu i obezbedi zakonsko pokriće, tj. izostanak postupanja po žalbama posle sledećih izbora. To je jedini način da Vučićev režim ostane na vlasti, a za to im je potrebna apsolutna poslušnost u policiji i tužilaštvima", zaključio je Janjić.

(Beta, 04.02.2026)

Povezane vesti »

Janjić: „Izmene pravosudnih zakona u službi zaštite funkcionera, a ne vladavine prava“

Janjić: „Izmene pravosudnih zakona u službi zaštite funkcionera, a ne vladavine prava“

Serbian News Media pre 1 sat
(VIDEO) Mrdić javno priznao da je svrha izmena pravosudnih zakona zaštita funkcionera SNS-a

(VIDEO) Mrdić javno priznao da je svrha izmena pravosudnih zakona zaštita funkcionera SNS-a

N1 Info pre 1 sat
VIDEO: Mrdić javno priznao da je poenta pravosudnih zakona zaštita SNS i Vučića od hapšenja

VIDEO: Mrdić javno priznao da je poenta pravosudnih zakona zaštita SNS i Vučića od hapšenja

Radio 021 pre 1 sat
Janjić (SRCE): Mrdić priznao da zakoni služe za zaštitu funkcionera SNS od istrage

Janjić (SRCE): Mrdić priznao da zakoni služe za zaštitu funkcionera SNS od istrage

Nedeljnik pre 1 sat
Mrdić javno priznao da je svrha izmena pravosudnih zakona zaštita funkcionera SNS-a

Mrdić javno priznao da je svrha izmena pravosudnih zakona zaštita funkcionera SNS-a

Ozon press pre 1 sat
Janjić: Mrdić javno priznao da je svrha izmena pravosudnih zakona zaštita funkcionera SNS-a

Janjić: Mrdić javno priznao da je svrha izmena pravosudnih zakona zaštita funkcionera SNS-a

Danas pre 1 sat
Janjić (SRCE): Mrdić priznao da je odbrana SNS od tužilaštva prioritet, to je jedan u nizu koraka u puzajućem državnom udaru…

Janjić (SRCE): Mrdić priznao da je odbrana SNS od tužilaštva prioritet, to je jedan u nizu koraka u puzajućem državnom udaru

Glas Šumadije pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

TužilaštvoSrpska napredna strankaSNS

Društvo, najnovije vesti »

"Lopovi, lopovi": Građani i studenti sačekali Selakovića i ostale optužene ispred Specijalnog suda

"Lopovi, lopovi": Građani i studenti sačekali Selakovića i ostale optužene ispred Specijalnog suda

N1 Info pre 4 minuta
Počelo suđenje ministru kulture Nikoli Selakoviću: ispred Višeg suda demonstranti (video)

Počelo suđenje ministru kulture Nikoli Selakoviću: ispred Višeg suda demonstranti (video)

Blic pre 4 minuta
Vandal OŠTETIO FONTANU na Trgu vojvode Radomira Putnika (FOTO)

Vandal OŠTETIO FONTANU na Trgu vojvode Radomira Putnika (FOTO)

InfoKG pre 4 minuta
Počinje suđenje za slučaj Generalštab: Selaković i ostali optuženi ispred Specijalnog suda dočekani uz povike „Mafiju na…

Počinje suđenje za slučaj Generalštab: Selaković i ostali optuženi ispred Specijalnog suda dočekani uz povike „Mafiju na robiju“ (FOTO; VIDEO)

Danas pre 4 minuta
Počelo suđenje Selakoviću, okupljeni isped suda pogrdno mu skandirali

Počelo suđenje Selakoviću, okupljeni isped suda pogrdno mu skandirali

Vranje news pre 4 minuta