Srbija centar: Mrdić priznao da je odbrana SNS od tužilaštva prioritet

Narodni poslanik Srbija centra - Srce Stefan Janjić ocenio je da je poslanik Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić priznao da je svrha pravosudnih zakona koje je predložio, zaštita funkcionera njegove stranke od bilo kakve istrage.

Mrdić je rekao da je razlog za izmene pravosudnih zakona bilo to što su, kako je naveo na jednoj režimskoj televiziji, "počeli da hapse ministre iz SNS, a hteli su da uhapse i Vučića", što Janjić tumači kao "neopreznu iskrenost neveštog pravnika sa sumnjivom diplomom kojom je otkrio da je odbrana korumpiranog režima od tužilaštva prioritet.

Janjić je naglasio da je to samo jedan u nizu koraka u puzajućem državnom udaru."Zbog ove izjave javno tužilaštvo bi moralo da ga pozove na odgovornost i zatraži dodatna objašnjenja, bez obzira što može da se pozove na imunitet. Svima je jasno da je optužnica protiv Selakovića upalila crvenu lampicu i da su se uplašili budućih koraka. Mrdić je ovim priznanjem stavio do znanja da je za njih SNS iznad zakona i da niko ne sme da optužuje njihove ministre i funkcionere, čak iako postoje dokazi da su kršili zakon", rekao je Janjić.

Dodao je da je dodatno uznemirenje javnosti unela i izjava tužioca Mladena Nenadića da je policija odbila da sprovodi naloge TOK, iako po Zakonu o krivičnom postupku iz 2013. godine u predistražnom postupku mora da postupi po svakom zahtevu tužioca bez prava na žalbu.

Janjić je pitao zašto, na primer, zbog takve odluke nije izdato rešenje za hapšenje nadležnog u policiji koji je odgovoran za nepostupanje po nalogu TOK i istakao da pokušaj uništavanja tužilaštva ima za cilj i pripremu za krađu narodne volje na sledećim izborima.

"Strah od hapšenja je jedna dimenzija, a druga je namera da se tužilaštvo stavi pod potpunu kontrolu i obezbedi zakonsko pokriće, tj. izostanak postupanja po žalbama posle sledećih izbora. To je jedini način da Vučićev režim ostane na vlasti, a za to im je potrebna apsolutna poslušnost u policiji i tužilaštvima", zaključio je Janjić.