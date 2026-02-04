Zdravko Čolić bio sa prijateljima kada je bačena bomba na njegovu vilu. Kolege objavile zajedničke fotke sa pevačem iz kafane: "Da mi je neko pričao, ne bih verovao"

Na vilu Zdravka Čolića bačena je bomba juče ujutru, prouzrokujući materijalnu štetu.

Pevač nije bio u kući u trenutku eksplozije, jer je zbog poslovnih obaveza u Zagrebu. Juče se na Dedinju odigrala prava drama nakon što je na vilu Zdravka Čolića bačena bomba. Pričinjena je materijalna šteta, a na svu sreću niko nije povređen. Tada se oglasio i Čola i otkrio da je trenutno u Zagrebu, a sada su njegove kolege objavile fotografije sa njihovog druženja. Zdravko Čolić nije bio u svom domu u trenutku eksplozije, a jak prasak probudio je njegovu suprugu