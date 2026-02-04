Zdravko Čolić bio sa prijateljima kada je bačena bomba na njegovu vilu. Kolege objavile zajedničke fotke sa pevačem iz kafane: "Da mi je neko pričao, ne bih verovao"

Blic pre 6 sati
Zdravko Čolić bio sa prijateljima kada je bačena bomba na njegovu vilu. Kolege objavile zajedničke fotke sa pevačem iz kafane…

Na vilu Zdravka Čolića bačena je bomba juče ujutru, prouzrokujući materijalnu štetu.

Pevač nije bio u kući u trenutku eksplozije, jer je zbog poslovnih obaveza u Zagrebu. Juče se na Dedinju odigrala prava drama nakon što je na vilu Zdravka Čolića bačena bomba. Pričinjena je materijalna šteta, a na svu sreću niko nije povređen. Tada se oglasio i Čola i otkrio da je trenutno u Zagrebu, a sada su njegove kolege objavile fotografije sa njihovog druženja. Zdravko Čolić nije bio u svom domu u trenutku eksplozije, a jak prasak probudio je njegovu suprugu
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Otkriveno ko je naručio napad na Čolinu kuću: Sumnja se da je bombaše angažovao poznati menadžer

Otkriveno ko je naručio napad na Čolinu kuću: Sumnja se da je bombaše angažovao poznati menadžer

Telegraf pre 7 minuta
"Čoline žena i ćerke su van sebe, plaču i..." Komšinica Zdravka Čolića otkriva nove detalje! Danas ispred kuće privatno…

"Čoline žena i ćerke su van sebe, plaču i..." Komšinica Zdravka Čolića otkriva nove detalje! Danas ispred kuće privatno obezbeđenje, celo naselje i dalje u šoku

Kurir pre 4 sati
Prve fotke Zdravka Čolića pošto mu je na kuću bačena bomba: Čola s njima izašao u kafanu: Ne bih verovao da mi je neko rekao…

Prve fotke Zdravka Čolića pošto mu je na kuću bačena bomba: Čola s njima izašao u kafanu: Ne bih verovao da mi je neko rekao (foto/video)

Kurir pre 5 sati
Prva fotografija Čole posle napada: Evo gde je i šta radi; "Da mi je neko rekao..." FOTO

Prva fotografija Čole posle napada: Evo gde je i šta radi; "Da mi je neko rekao..." FOTO

B92 pre 5 sati
"Čolina žena i ćerka su u šoku" Dan nakon što je bačena bomba na kuću Zdravka Čolića, komšinica otkriva detalje incidenta…

"Čolina žena i ćerka su u šoku" Dan nakon što je bačena bomba na kuću Zdravka Čolića, komšinica otkriva detalje incidenta: "Probudila me je jaka eksplozija"

Blic pre 6 sati
Čolina žena i ćerka van sebe od stresa posle bombe: Laru jedva smirili, porodica odmah unajmila obezbeđenje

Čolina žena i ćerka van sebe od stresa posle bombe: Laru jedva smirili, porodica odmah unajmila obezbeđenje

Mondo pre 6 sati
S kim je bio Čola nakon što su mu na kuću bacili bombu? Fotografije objavljene pre 11 sati, otkriveni detalji

S kim je bio Čola nakon što su mu na kuću bacili bombu? Fotografije objavljene pre 11 sati, otkriveni detalji

Mondo pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Zdravko ČolićZagreb

Zabava, najnovije vesti »

„Welcome to Versailles”: Zakoračite u svet raskoši, lepote i misterije

„Welcome to Versailles”: Zakoračite u svet raskoši, lepote i misterije

Buro pre 42 minuta
Poznati voditelj u emisiji potvrdio da mu je Mitrović kupio stan u Beogradu! Amidžić se umešao i obratio se Željku: Moraćemo…

Poznati voditelj u emisiji potvrdio da mu je Mitrović kupio stan u Beogradu! Amidžić se umešao i obratio se Željku: Moraćemo da popričamo... Šok u studiju

Kurir pre 52 minuta
"Polomiću ti sve te veštačke zube" Stravične pretnje Mini Kostić i Kasperu, Mane žestoko odgovorio: "Ogrezli ste u nasilje…

"Polomiću ti sve te veštačke zube" Stravične pretnje Mini Kostić i Kasperu, Mane žestoko odgovorio: "Ogrezli ste u nasilje, oprosti im Bože, ne znaju šta rade"

Blic pre 17 minuta
Osuđen Buba Koreli

Osuđen Buba Koreli

Vesti online pre 32 minuta
Pod peskom 4.000 godina krila se čitava civilizacija - ono što su arheolozi otkrili ostavlja bez daha

Pod peskom 4.000 godina krila se čitava civilizacija - ono što su arheolozi otkrili ostavlja bez daha

Blic pre 22 minuta