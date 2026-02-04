Kako je lice premijerke Meloni završilo na freski u Italiji

U rimskoj Bazilici Svetog Lorenca u Lućini osvanula je freska anđela čije lice veoma podseća na italijansku premijerku Đorđu Meloni, do čega je došlo posle restauracije tog umetničkog dela.

To je bio povod za pokretanje istrage koju sprovode lokalne vlasti i Katolička crkva. Dok je ministarstvo kulture poslalo zvaničnike koje će ispitati fresku u kapeli ove bazilike, iz crkvenog organa nadležnog za Rim i Vatikan kažu da su „razočarani“ i da će utvrditi ko je odgovoran. Umetnik Bruno Valentineti, koji je prvobitno naslikao fresku 2000. godine, tvrdi da ju je samo restaurirao po izvornom izgledu i da je nije uradio po liku premijerke. Reagovala je i