Poznato kada Klintonovi svedoče o Epstajnu

Danas pre 8 sati  |  FoNet
Predsednik Nadzornog odbora Predstavničkog doma američkog Kongresa Džejms Komer izjavio je danas da je pristao na datume koje su Bil i Hilari Klinton predložili za davanja iskaza u istrazi o Džefriju Epstinu, čime je okončan postupak za nepoštovanje Kongresa koji je bio u toku protiv njih.

Danas je dogovoreno da se bivši američki predsednik pojavi pred kongresnim panelom 27. februara, a negova supruga i bivša državna sekretarka 26. februara, oboje pod uslovima koje sam im prethodno saopštio, rekao je Komer, prenosi CNN. Sagovornici CNN-a su rekli da su Klintonovi pristali da se pojave na saslušanjima pod uslovima koji su im preneti, ali su istakli da žele da saslušanja budu javna.
Hilari KlintonCNN

