Profesor FPN: Veliki broj sudija i tužilaca jesu autentični lojalisti predsednika i režima

Danas pre 9 sati  |  N1
Profesor FPN: Veliki broj sudija i tužilaca jesu autentični lojalisti predsednika i režima
Govoreći o izmenama u pravosuđu i usvajanju Mrdićevih zakona, profesor Fakulteta političkih nauka Dejan Pavlović ističe da je to jedan od najvećih faulova ove vlasti poslednjih godina. „Taj nivo napada na nezavnost pravosuđa i samostalnost tužilaštva je takav da je zasluživao ili izlazak iz parlamenta ili poziv na proteste“, rekao je Pavlović za N1. Govoreći o Vučićevom potpisivanju Mrdićevih zakona, Pavlović navodi da je to iznuđen potez. „Očigledno nije smeo da
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Pavlović: Ne može se očekivati protest 2.000 sudija, većina ima putera na glavi i autentični su lojalisti

Pavlović: Ne može se očekivati protest 2.000 sudija, većina ima putera na glavi i autentični su lojalisti

Radio 021 pre 43 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Tužilaštvo

Društvo, najnovije vesti »

AMSS: Slabiji intenzitet saobraćaja, mestimično vlažni kolovozi i upozorenje na jak vetar

AMSS: Slabiji intenzitet saobraćaja, mestimično vlažni kolovozi i upozorenje na jak vetar

N1 Info pre 7 minuta
Grad Kragujevac: Video nadzor demantuje laži – u pitanju je vandalski čin

Grad Kragujevac: Video nadzor demantuje laži – u pitanju je vandalski čin

Glas Šumadije pre 13 minuta
Limfedem: 'Skrivena' nuspojava raka o kojoj niko ne govori

Limfedem: 'Skrivena' nuspojava raka o kojoj niko ne govori

BBC News pre 23 minuta
Profesorka Svetlana Matić gost Sinteze u 21 sat

Profesorka Svetlana Matić gost Sinteze u 21 sat

Newsmax Balkans pre 13 minuta
Jutro nakon bombe na Čolinu kuću! Ekipa "Jutra na Blic" na licu mesta

Jutro nakon bombe na Čolinu kuću! Ekipa "Jutra na Blic" na licu mesta

Blic pre 38 minuta