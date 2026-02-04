U 2025. deficit republičkog budžeta 271,4 mlrd dinara

Ekapija pre 53 minuta
U 2025. deficit republičkog budžeta 271,4 mlrd dinara

Ministarstvo finansija (Foto: Dejan Aleksić) U 2025. godini ostvaren je deficit republičkog budžeta u iznosu od 271,4 milijarde dinara, što predstavlja 2,6% procenjenog bruto domaćeg proizvoda (BDP), saopštilo je Ministarstvo finansija.

Ostvareni rezultat bolji je od plana za 42,6 milijardi dinara (0,4% BDP), s obzirom na to da je predviđen deficit u iznosu od 314 milijardi dinara, odnosno 3% BDP, navode iz ovog ministarstva. U decembru su naplaćeni prihodi u iznosu od 221,7 milijardi dinara, od čega su poreski prihodi iznosili 192,9 milijardi dinara. Najveći deo poreskih prihoda odnosi se na uplatu PDV u iznosu od 101,5 milijardi dinara i akciza u iznosu od 41,8 milijardi dinara. Neporeski
Otvori na ekapija.com

Povezane vesti »

Javni dug Srbije na kraju decembra bio 39,35 milijarde evra

Javni dug Srbije na kraju decembra bio 39,35 milijarde evra

Biznis.rs pre 38 minuta
Ministarstvo finansija: Javni dug Srbije na kraju decembra bio 39,35 milijardi evra

Ministarstvo finansija: Javni dug Srbije na kraju decembra bio 39,35 milijardi evra

Insajder pre 1 sat
Deficit budžeta u 2025. bio je 271,4 milijardi dinara

Deficit budžeta u 2025. bio je 271,4 milijardi dinara

Forbes pre 1 sat
Javni dug Srbije na kraju decembra bio 39,35 milijarde evra

Javni dug Srbije na kraju decembra bio 39,35 milijarde evra

Forbes pre 1 sat
Javni dug Srbije na kraju 2025. bio 39,35 milijardi evra

Javni dug Srbije na kraju 2025. bio 39,35 milijardi evra

N1 Info pre 58 minuta
Javni dug 44,5 odsto BDP u 2025. godini, deficit budžeta bio niži od planiranog

Javni dug 44,5 odsto BDP u 2025. godini, deficit budžeta bio niži od planiranog

Nedeljnik pre 1 sat
Deficit budžeta Srbije u 2025. godini 2,6 odsto BDP-a, manji od plana

Deficit budžeta Srbije u 2025. godini 2,6 odsto BDP-a, manji od plana

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

PDVBudžetBDPDeficitakcizeministarstvo finansija

Ekonomija, najnovije vesti »

Poverenik za ravnopravnost: Utvrđen mehanizam koji zatvorenicima omogućava podnošenje zahteva za legalizaciju

Poverenik za ravnopravnost: Utvrđen mehanizam koji zatvorenicima omogućava podnošenje zahteva za legalizaciju

Insajder pre 27 minuta
NIS grupa u 2025. proizvela ukupno 1,124 miliona uslovnih tona nafte i gasa

NIS grupa u 2025. proizvela ukupno 1,124 miliona uslovnih tona nafte i gasa

RTV pre 8 minuta
Podnošenje prijava za legalizaciju produženo do 8.februara, i zatvorenici će moći da legalizuju svoju imovinu

Podnošenje prijava za legalizaciju produženo do 8.februara, i zatvorenici će moći da legalizuju svoju imovinu

RTV pre 13 minuta
Država se zadužila za još skoro 16 milijardi dinara i tu ne staje

Država se zadužila za još skoro 16 milijardi dinara i tu ne staje

Radio 021 pre 53 minuta
Nestašica peleta i u Nišu: Tona i 50.000 dinara, proizvodnje gotovo da nema

Nestašica peleta i u Nišu: Tona i 50.000 dinara, proizvodnje gotovo da nema

N1 Info pre 18 minuta