U 2025. deficit republičkog budžeta 271,4 mlrd dinara

Ministarstvo finansija (Foto: Dejan Aleksić) U 2025. godini ostvaren je deficit republičkog budžeta u iznosu od 271,4 milijarde dinara, što predstavlja 2,6% procenjenog bruto domaćeg proizvoda (BDP), saopštilo je Ministarstvo finansija.

Ostvareni rezultat bolji je od plana za 42,6 milijardi dinara (0,4% BDP), s obzirom na to da je predviđen deficit u iznosu od 314 milijardi dinara, odnosno 3% BDP, navode iz ovog ministarstva. U decembru su naplaćeni prihodi u iznosu od 221,7 milijardi dinara, od čega su poreski prihodi iznosili 192,9 milijardi dinara. Najveći deo poreskih prihoda odnosi se na uplatu PDV u iznosu od 101,5 milijardi dinara i akciza u iznosu od 41,8 milijardi dinara. Neporeski