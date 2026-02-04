Ministarstvo finansija: Javni dug Srbije na kraju decembra bio 39,35 milijardi evra

Insajder pre 3 sata
Javni dug Srbije na kraju decembra prošle godine bio je 39,35 milijardi evra, odnosno 44,5 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), objavilo je danas Ministarstvo finansija.

Na kraju novembra je javni dug iznosio 38,34 milijarde evra, što je 43,4 odsto BDP-a. Javni dug Srbije je na kraju 2024. bio oko 38,9 milijardi evra, ili 46,7 odsto BDP. Podsetimo, Ministarstvo finansija saopštilo je početkom avgusta 2025. godine da je u prvoj polovini godine ostvaren deficit republičkog budžeta od 36,4 milijardi dinara, što je, kako se navodi, za 133,4 milijarde bolje od planiranog deficita od 169,8 milijardi dinara.
