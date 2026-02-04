Uživo: Rat u Ukrajini Tramp: Putin je održao reč, nisu napali Ukrajinu sedam dana

Rat u Ukrajini traje 1.442 dana. Američki izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner učestvovaće na trilateralnim pregovorima sa Rusijom i Ukrajinom u Abu Dabiju, izjavila je portparolka Bele kuće Kerolajn Livit, koja je kao uspeh budućih pregovora navela činjenicu da delegacije SAD, Ukrajine i Rusije ''do sada nisu bile u stanju da sednu za pregovarački sto i pokrenu se ka miru". U napadu ruskog drona na Zaporožje poginule su dve, a ranjeno je sedam osoba, objavio je