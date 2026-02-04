Uživo: Rat u Ukrajini Tramp: Putin je održao reč, nisu napali Ukrajinu sedam dana

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Eurones Srbija
Uživo: Rat u Ukrajini Tramp: Putin je održao reč, nisu napali Ukrajinu sedam dana
Rat u Ukrajini traje 1.442 dana. Američki izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner učestvovaće na trilateralnim pregovorima sa Rusijom i Ukrajinom u Abu Dabiju, izjavila je portparolka Bele kuće Kerolajn Livit, koja je kao uspeh budućih pregovora navela činjenicu da delegacije SAD, Ukrajine i Rusije ''do sada nisu bile u stanju da sednu za pregovarački sto i pokrenu se ka miru". U napadu ruskog drona na Zaporožje poginule su dve, a ranjeno je sedam osoba, objavio je
Bela kuća: Vitkof i Kušner će učestvovati na trilaterali sa Rusijom i Ukrajinom

NIN pre 23 minuta
"Održao je reč": Tramp o Putina nakon masovnog napada na Ukrajinu

NIN pre 33 minuta
Nova runda mirovnih pregovora u Abu Dabiju – Bela kuća potvrdila učešće Vitkofa i Kušnera

RTS pre 53 minuta
Uživo Bukte borbe: Izveden kombinovani napad - razaranje

B92 pre 1 sat
Tramp: Putin je održao reč

B92 pre 1 sat
UKRAJINSKA KRIZA: Nova runda mirovnih pregovora - ruska delegacija stigla

RTV pre 2 sata
Rute u Kijevu posetio jednu od termoelektrana pogođenih u ruskim napadima

Danas pre 12 sati
Najmanje 35 osoba poginulo u nevremenu u Japanu, povređeno skoro 400 ljudi

Insajder pre 18 minuta
Tramp želi ove ključne minerale u Pakistanu, ali postoji veliki problem

Danas pre 28 minuta
Sprečen teroristički napad u Krasnodarskom kraju, na jugozapadu Rusije

RTV pre 3 minuta
Ruski udari na Ukrajinu stavljaju diplomatiju na test dok Kongres SAD traži podršku Kijevu

Slobodna Evropa pre 23 minuta
Žestok udar Ukrajine na teritoriji Rusije: Brjanska oblast brutalno napadnuta Hajmarsima, Neptunima i bespilotnim letelicama!

Pravda pre 23 minuta