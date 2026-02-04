Policija privela mladića na kog se sumnja da je ukrao kutiju sa dobrovoljnim prilogom

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu rasvetlili su krađu i uhapsili I.

T. (2006) iz Kragujevca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo. Sumnja se da je on, 31. januara, zajedno sa još dva maloletnika, iz JP „Pošta Srbije“ u Kragujevcu, ukrao kutiju za dobrovoljni prilog u kojoj se nalazilo 7.500 dinara. Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kragujevcu.