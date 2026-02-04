Rok za prijave nelegalnih objekata u Srbiji ističe sutra u ponoć

Nova ekonomija pre 1 sat
Rok za prijave nelegalnih objekata u Srbiji ističe sutra u ponoć

U Srbiji sutra u ponoć ističe rok za prijavu nezakonito sagrađenih kuća, stanova i drugih objekata, po novom zakonu, piše N1.

Produžetka roka neće biti, ali će, prema najavama ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandre Sofronijević, svi koji imaju „opravdane razloge za prijavu po isteku roka“, to moći da učine do 24. oktobra. Sofronijević je ranije pojasnila šta se smatra opravdanim razlozima za prijavu po isteku roka. „To je nešto što je u pravu najsličnije institutu koji se zove restitutio in integrum, a u prevodu znači ‘povraćaj u pređašnje stanje’. Mi ovim
Aleksandar Sofronijević

