Produžen rok za podnošenje prijava za upis prava na nepokretnosti do 9. februara

Zakonom o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnosti (,,Sl glasnik RS“, br. 91/2025), propisano je da rok za podnošenje prijava ističe 5.2.2026 godine.

Usled velike zainteresovanosti za podnošenje prijava, koja je uzrokovala preopterećenje sistema „Svoj na svome“, rok za podnošenje prijava, produžava se za dodatna tri dana i ističe 9.2.2026. godine, u 00.00 časova. Novonastale okolnosti predstavljaju objektivan razlog za nepodnošenje prijave blagovremeno, a sve prijave, koje putem sistema,„Svoj na svome“, budu predate do 9.2.2026 godine, u ponoć, smatraće se blagovremenim, bez obaveze dostavljanja dokaza o
