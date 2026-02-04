Peskov: SVO traje dok Kijev ne donese odluke...

Vrata za mirno rešenje u Ukrajini su otvorena, ali dok Kijev ne donese odgovarajuće odluke, Rusija nastavlja Specijalnu vojnu operaciju, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

„Dok kijevski režim ne donese odgovarajuće odluke, Specijalna vojna operacija se nastavlja, a naše jedinice napadaju ciljeve za koje veruju da su povezani sa vojnim kompleksom kijevskog režima“, naglasio je Peskov novinarima. On je ovim rečima, odgovorio na pitanje o svrsi napada na energetsku infrastrukturu Ukrajine. Takođe je komentarisao navode da Rusija pokušava da poseje nezadovoljstvo među ukrajinskim stanovništvom kako bi izvršila pritisak na Kijev. „Rusija