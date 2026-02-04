Tezgaroši, i to loši

Od Vučića smo čuli da ministri hoće fotelje, tašne, mašne, sekretarice, ali i kombinacije. To su, doduše, svi već znali, a sad imamo i zvaničnu potvrdu da u SNS univerzumu dolazak na funkciju podrazumeva i kombinacije. A zna se i ko može to sve da im oduzme ako ne budu bili dobri

Svaki bend voli da pred publikom iznova i iznova svira hitove koji su dobro prošli. To je jedna normalna i uobičajena stvar. E sad, bitno je da ti hitovi ne budu lošije izvedeni nego što su zvučali u originalu, jer znate već kakva je publika, sitničava, sve joj smeta, sve zamera, a ponekad, kad je baš nezadovoljna, ‘oće i grudvu da potegne. Pitajte Bekutu. Tako je i predsednik Republike Aleksandar Vučić odlučio da ponovi neke svoje hitove koje je publika volela i