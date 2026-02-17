Obeleženo dva veka Matice srpske, protest studenata i kodrdon policije u Novom Sadu

Bloomberg Adria pre 10 minuta  |  Bloomberg Adria
Obeleženo dva veka Matice srpske, protest studenata i kodrdon policije u Novom Sadu

Povodom obeležavanja dva veka Matice Srpske u Novom Sadu je u ponedeljak održana svečana akademija, dok su istovremeno održani protest studenata i građana zbog najave da će svečanosti prisustvovati predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Tokom protesta došlo je do incidenata u kome su tri osobe povređene. Povodom najave da će svečanosti prisustvovati Vučić, studenti i građani su se okupili ispred Srpskog narodnog pozorišta (SNP) u Novom Sadu, gde je bio prisutan i veliki broj policije kao i pristalice vlasti, prenela je agencija Beta. Došlo je i do incidenata u kome su pristalice Srpske napredne stranke (SNS) napale i povredile najmanje tri osobe, među kojima je i novinar. Kako se javio reporter
