Tužilaštvo: Nasilje nad učesnicima skupa u pozorištu u Novom Sadu kvalifikovano kao krivično delo

Vesti online pre 1 sat  |  Sputnjik, Vesti online (M. B.)
Tužilaštvo: Nasilje nad učesnicima skupa u pozorištu u Novom Sadu kvalifikovano kao krivično delo

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je da je sinoćnji događaj, kada je na protestu u tom gradu u blizini Srpskog narodnog pozorišta došlo do nasilja nad učesnicima skupa u pozorištu, pravno kvalifikovan kao krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu i da je zatražilo bez odlaganja identifikaciju svih učesnika.

Kako se navodi, od policije je zatražena identifikaciju svih lica koja su učestvovala u vršenju nasilja, bez obzira ko su, kao i da preduzme sve zakonom propisane mere i radnje u cilju prikupljanja i obezbeđivanja dokaza, radi procesuiranja odgovornih lica. Dodaje se da Javno tužilaštvo apeluje na poštovanje javnog reda i mira i obaveštava javnost da će svaki vid nasilja biti zakonski sankcionisan. Studenti u blokadi i tzv. zborovi organizovali su u ponedeljak,
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

Pokreta za narod i državu Niš: uvrede i šikaniranje crkvenih velikodostojnika Srpske pravoslavne crkve, sramni čin…

Pokreta za narod i državu Niš: uvrede i šikaniranje crkvenih velikodostojnika Srpske pravoslavne crkve, sramni čin anarhističkog blokaderskog pokreta

Gradski portal 018 pre 46 minuta
(BLOG) I večeras protesti u gradovima Srbije - zbog napada SNS aktivista na studente

(BLOG) I večeras protesti u gradovima Srbije - zbog napada SNS aktivista na studente

N1 Info pre 21 minuta
Pokret za narod i državu Niš osudio napade na SPC i Matica srpsku: „Srbija neće biti talac anarhističkih eksperimenata“

Pokret za narod i državu Niš osudio napade na SPC i Matica srpsku: „Srbija neće biti talac anarhističkih eksperimenata“

Glas juga pre 1 sat
„Razbili glavu, slomili zub, gađali ih pikavcima“: Studenti opisali kako su SNS aktivisti napali njihove kolege

„Razbili glavu, slomili zub, gađali ih pikavcima“: Studenti opisali kako su SNS aktivisti napali njihove kolege

Danas pre 1 sat
"Razbili glavu, slomili zub, gađali ih pikavcima": Studenti opisali kako su SNS aktivisti napali njihove kolege

"Razbili glavu, slomili zub, gađali ih pikavcima": Studenti opisali kako su SNS aktivisti napali njihove kolege

N1 Info pre 1 sat
Više javno tužilaštvo o incidentima na protestu u Novom Sadu: Naložena identifikacija učesnika nasilja

Više javno tužilaštvo o incidentima na protestu u Novom Sadu: Naložena identifikacija učesnika nasilja

Newsmax Balkans pre 3 sata
Nasilni incident u Novom Sadu: Nižu se reakcije, zbog događaja ispred SNP oglasilo se i Tužilaštvo

Nasilni incident u Novom Sadu: Nižu se reakcije, zbog događaja ispred SNP oglasilo se i Tužilaštvo

NIN pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

PozorišteNovi SadTužilaštvovestihronikanasilje

Društvo, najnovije vesti »

Novosađani u protestnoj šetnji do policijske uprave

Novosađani u protestnoj šetnji do policijske uprave

Danas pre 1 minut
Dve bokade ulica u Beogradu: Krenula protestna šetnja ka Palati Srbija

Dve bokade ulica u Beogradu: Krenula protestna šetnja ka Palati Srbija

Danas pre 11 minuta
Putevi Srbije: Do pet centimetra snega na putevima u više delova Srbije

Putevi Srbije: Do pet centimetra snega na putevima u više delova Srbije

Danas pre 41 minuta
Protesti širom Srbije večeras zbog nasilja u Novom Sadu napada SNS aktivista na studente

Protesti širom Srbije večeras zbog nasilja u Novom Sadu napada SNS aktivista na studente

Danas pre 26 minuta
Beograđani okupljeni kod ograde budućeg gradilišta akvarijuma, policija sprečava prilazak

Beograđani okupljeni kod ograde budućeg gradilišta akvarijuma, policija sprečava prilazak

Danas pre 6 minuta