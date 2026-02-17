Više javno tužilaštvo o incidentima na protestu u Novom Sadu: Naložena identifikacija učesnika nasilja

Newsmax Balkans pre 4 sati  |  Newsmax Balkans
Povodom incidenata koji su se dogodili tokom protesta u Novom Sadu, u blizini Srpskog narodnog pozorišta, kada je došlo do nasilja i fizičkog obračuna među učesnicima skupa, saopštilo je Više javno tužilaštvo u Novom Sadu.

Kako se navodi u saopštenju, događaj je pravno kvalifikovan kao krivično delo "Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu" iz člana 344a Krivičnog zakonika. Tužilaštvo je naložilo policiji da bez odlaganja identifikuje sva lica koja su učestvovala u nasilju, bez obzira na njihov identitet ili ulogu, kao i da preduzme sve zakonom propisane mere i radnje radi prikupljanja i obezbeđivanja dokaza, u cilju procesuiranja odgovornih. Iz Tužilaštva
