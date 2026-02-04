Na današnji dan: SR Jugoslavija prestala da postoji, umrli Svetozar Miletić i Teofil Pančić

Pregled najznačajnijih događaja na današnji dan, 4. februar, u svetu i kod nas.

1536 - Francuski kralj Fransoa I ušao je u savez s turskim sultanom Sulejmanom I da bi se suprotstavio Habsburgovcima. 1746 - Rođen je poljski nacionalni junak Tadeuš Košćuško, borac protiv podele Poljske i vođa ustanka protiv Rusa 1794. Učestvovao je u Američkom ratu za nezavisnost od 1776. i bio ađutant Džordža Vašingtona. 1783 - Velika Britanija je u Parizu potpisala sporazum o priznanju SAD, čime je okončan osmogodišnji britansko-američki rat, poznat kao