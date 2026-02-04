Nemački dnevnik oštro o Vučiću: Hvališe se svojom snagom, ali je poklekao pred Trampovim sankcijama

Sankcije koje je uveo Donald Tramp primorale su ruski Gasprom da se povuče iz Srbije, spustile su predsednika Aleksandra Vučića na zemlju, a njegova vlast se osipa i on gubi poverenje i stanovnika Srbije i EU.

Tako piše Frankfurter algemajne cajtung (FAZ). Pod naslovom "Trampov pritisak razobličio iluziju moći u Srbiji", nemački dnevnik piše da Tramp svojim pretnjama i "eratičnom politikom" ostavlja uvek utisak da samo demonstrira moć i da se posle povlači. "Ali Tramp to vrlo ozbiljno misli. To pre svih iskuse slabi protivnici, poput otetog predsednika Venecuele. Sličan slučaj je Srbija sa svojim predsednikom Aleksandrom Vučićem, koji se samo hvališe svojom navodnom