Nova runda mirovnih pregovora u Abu Dabiju – Bela kuća potvrdila učešće Vitkofa i Kušnera

Rat u Ukrajini – 1.442. dan. Predsednik Volodimir Zelenski najavljuje da će zbog masovnih ruskih udara, rad ukrajinske delegacije u Abu Dabiju biti prilagođen. Rusija će učestvovati u istom sastavu kao i na prethodnoj rundi. U Emirate stiže i američki specijalni izaslanik Stiv Vitkof i preduzetnik Džerard Kušner.

Ruski napad na Odesu, pogođene stambene zgrade - tri osobe povređene Tri osobe su povređene u ruskom sinoćnom napadu dronova na Odesku oblast, pri čemu je oštećen kritični infrastrukturni objekat, stambene i industrijske zgrade, saopštio je šef regionalne državne administracije Oleg Kiper na Telegramu. Prema njegovim rečima, u Odesi je oštećeno oko 20 stambenih zgrada i automobila, a četiri osobe su spasene iz ruševina dok je jedna osoba povređena, preneo je