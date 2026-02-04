Nova runda mirovnih pregovora u Abu Dabiju – sastanak zatvoren za javnost

Nova runda mirovnih pregovora u Abu Dabiju – sastanak zatvoren za javnost

Rat u Ukrajini – 1.442. dan. Ukrajinski i ruski pregovarači započeli su u Abu Dabiju drugu rundu pregovora uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država. Razgovori se održavaju iza zatvorenih vrata.

Rojters: Kremlj potvrdio da su u toku rusko-francuski razgovori na nižem nivou Regujući na komentare francuskog predsednika Emanuela Makrona da Francuska želi da nastavi kontakt sa Putinom o ratu u Ukrajini, neimenovani predstavnik Kremlja potvrdio je da su u toku rusko-francuski razgovori na nižem nivou. Neimenovani ruski zvaničnik potvrdio je za Rojters da se vode "tehnički razgovori između Rusije i Francuske", ali nije pružio dodatne detalje niti je najavio bilo
