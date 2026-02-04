Zvezda vratila dete kluba - Eraković ponovo u crveno-belom dresu

Srpski reprezentativac Strahinja Eraković vratio se u Crvenu zvezdu iz Zenita, potvrdio je klub zvaničnim saopštenjem.

Eraković se na stadion "Rajko Mitić" vraća kao pozajmljeni igrač Zenita, a pozajmica traje do 1. septembra ove godine, ali uz mogućnost otkupa. Eraković je za Zenit, iz kojeg dolazi u Zvezdu, odigrao 85 utakmica bez postignutog gola. U ruski klub je je iz Beograda prešao 2023. godine. Dolazak Erakovića u Zvezdu pokazao je jasan signal da klub želi da dodatno ojača odbranu, segment igre koji tokom jesenjeg dela sezone nije bio na nivou očekivanja. Eraković se u