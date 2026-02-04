Zvezda vratila dete kluba - Eraković ponovo u crveno-belom dresu

RTS pre 2 sata
Zvezda vratila dete kluba - Eraković ponovo u crveno-belom dresu

Srpski reprezentativac Strahinja Eraković vratio se u Crvenu zvezdu iz Zenita, potvrdio je klub zvaničnim saopštenjem.

Eraković se na stadion "Rajko Mitić" vraća kao pozajmljeni igrač Zenita, a pozajmica traje do 1. septembra ove godine, ali uz mogućnost otkupa. Eraković je za Zenit, iz kojeg dolazi u Zvezdu, odigrao 85 utakmica bez postignutog gola. U ruski klub je je iz Beograda prešao 2023. godine. Dolazak Erakovića u Zvezdu pokazao je jasan signal da klub želi da dodatno ojača odbranu, segment igre koji tokom jesenjeg dela sezone nije bio na nivou očekivanja. Eraković se u
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Dejanu Stankoviću ostvarena velika želja: "Od samog početka je bio za ovaj povratak"

Dejanu Stankoviću ostvarena velika želja: "Od samog početka je bio za ovaj povratak"

Mondo pre 57 minuta
Zvezda ozvaničila povratak Erakovića

Zvezda ozvaničila povratak Erakovića

Danas pre 1 sat
Reprezentativac Srbije se vratio kući: Strahinja Eraković ponovo u Crvenoj zvezdi

Reprezentativac Srbije se vratio kući: Strahinja Eraković ponovo u Crvenoj zvezdi

Dnevnik pre 1 sat
Strahinja Eraković zvanično predstavljen u Crvenoj zvezdi

Strahinja Eraković zvanično predstavljen u Crvenoj zvezdi

Euronews pre 1 sat
Eraković: "Stanković je uticao na moj povratak"

Eraković: "Stanković je uticao na moj povratak"

B92 pre 1 sat
Eraković nakon povratka u Zvezdu: "U Zvezdi uvek želim da igram, Stanković uticao na moj dolazak"

Eraković nakon povratka u Zvezdu: "U Zvezdi uvek želim da igram, Stanković uticao na moj dolazak"

Telegraf pre 1 sat
Zvanično: Strahinja Eraković je novi-stari fudbaler Crvene zvezde!

Zvanično: Strahinja Eraković je novi-stari fudbaler Crvene zvezde!

Hot sport pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaZenitTrajalTrayal

Sport, najnovije vesti »

Hamad Međedović poražen od teniskog velikana u prvom kolu turnira u Monpeljeu (VIDEO)

Hamad Međedović poražen od teniskog velikana u prvom kolu turnira u Monpeljeu (VIDEO)

Danas pre 18 minuta
Raspisana poternica za bivšom crnogorskom tužiteljkom Lidijom Mitrović

Raspisana poternica za bivšom crnogorskom tužiteljkom Lidijom Mitrović

Danas pre 38 minuta
Kad i gde možete gledati meč Partizan – Panatinaikos?

Kad i gde možete gledati meč Partizan – Panatinaikos?

Danas pre 57 minuta
Iskusni Vavrinka eliminisao Međedovića u Monpeljeu

Iskusni Vavrinka eliminisao Međedovića u Monpeljeu

RTS pre 12 minuta
Čović ne očekuje probleme u Nišu, ima poruku i za sudije, i za navijače

Čović ne očekuje probleme u Nišu, ima poruku i za sudije, i za navijače

Sportske.net pre 7 minuta